” زيدان ” يكشف عن مفاجآت في الميركاتو الشتوي

نواف السالم(صدى):

كشف الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد الإسباني، بأنه اجتمع الثلاثاء، برئيس النادي فلورنتينو بيريز والمدير العام خوسيه أنخل سانشيز.

وقال ” زيدان ” ، خلال مؤتمر صحفي عشية مباراة فريقه ضد نومانسيا في مسابقة الكأس، ” لن أكشف ما دار بيننا.. لقد تكلمنا عن كل شيء ويمكن أن نتكلم عن تعزيزات.. اليوم.. لا وجود لأي عملية انتقال، لكن كل شيء يمكن أن يحصل من الآن وحتى 31 يناير. .من الممكن أن يأتي أحد، كل شيء وارد.. لكن ما أتمناه بالفعل هو عدم مغادرة أي لاعب ” .

وأضاف مدرب ريال مدريد، كل شيء ممكن خلال فترة الانتقالات الشتوية بالشهر الحالي، في وقت تتحدث فيه الصحف المحلية عن التعاقد مع الحارس كيبا إريسابالاغا ” بلباو ” وإمكانية التعاقد مع قلب هجوم.

واعتبر زيدان، بأنه في حال حصول حركة في سوق الانتقالات الشتوية، فإن ذلك لا يعني وجود أي ملاحظات على التشكيلة الحالية الفائزة بالدوري المحلي وبدوري أبطال أوروبا وكاس العالم للأندية، وقال في هذا الصدد ” أنا راض عن المجموعة. بطبيعة الحال، قد يحصل أمر ما لكني بنيت هذا الفريق وبالتالي اتحمل مسؤولية خياراتي ” .