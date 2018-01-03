” أمازون ” و ” جوجل ” يتحديان ” آبل ” بعد خفض أسعار مكبرات الصوت الافتراضية

متابعات(صدى):

أشار محللون، إلى أن شركتا ” أمازون دوت كوم ” و ” جوجل ” ، تعمدتا خفض أسعار مكبرات الصوت الافتراضية الذكية الخاصة بها بشكل حاد في موسم التسوق في العطلات.

وكشف المحللون، أن الشركة كانت تهدف للاستحواذ على حصة أكبر من هذا السوق، بالتزامن مع استعداد منافستهم ” آبل ” لإطلاق مكبر الصوت المنزلي الذكي ” هوم بود ” .

وأوضح المحللون، أن ” آبل” تهدف إلى تحقيق أرباح من الجهاز نفسه وزيادة مبيعات من الاشتراك الشهري بقيمة 9.99 دولار، بينما سيركز المساعد الصوتي ” أبل سيري ” على ترشيح الأغاني الجديدة.