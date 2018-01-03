سجون جازان تزف نزلاء من خريجي الجامعة كدفعة أولى

احمد مسملي(صدى):

في أجواء عامرة بالجد والاجتهاد والحماس بدأ نزلاء سجون منطقة جازان الملتحقين ببرنامج التعليم الإلكتروني بجامعة جازان اختباراتهم النهائية والتي تعقد في لجنة مستقلة بقاعة الارشاد الديني في مقر السجن وذلك في تخصصات اللغة العربية والصحافة والإعلام.

وأعرب الطلاب عن بهجتهم لمنحهم هذه الفرصة الثمينة لاتاحة القبول في الجامعة والتي تهيئهم للاستفادة من الشهادة الجامعية حال انهاء محكومياتهم وذلك للانخراط في سوق العمل.

وأوضح مدير السجون بمنطقة جازان العميد سعد بن سعيد آل مريط أن حلم الدراسة الجامعية من داخل السجون لم يعد حلماً وأضحى بفضل الله عز وجل ثم بالجهود التي تبذلها المديرية العامة للسجون ووزارة التعليم واقعاً ملموساً لكل من يرغب في ذلك، كما عبر عن شكره لجامعة جازان ممثلة في عمادة التعليم الالكتروني التي قدمت كل ماله أن يساهم في سير العملية التعليمة على الوجه المطلوب .

وبهذه المناسبة تمنى سعادة عميد عمادة التعليم الالكتروني وتقنية المعلومات المشرف على لجنة الاختبارات الدكتور ابراهيم غاشم، تمنى للطلاب الملتحقين بالبرنامج وافر التوفيق والنجاح وأن تكون البرامج المتاحة للنزلاء رافداً جيداً و عوناً لهم على قضاء وقت تعليمي يزيد من معرفتهم واطلاعهم.

وأعرب عن شكره وتقديره لسعادة مدير سجون منطقة جازان العميد سعد بن سعيد آل مريط و الذي وجهه بعمل كافة التسهيلات للمراقبين لعقد هذه اللجنة متمنياً له دوام التوفيق والسداد.

من جانبه أعرب سعادة الدكتور حسين حكمي وكيل العمادة ومساعد المشرف على لجنة الاختبارات، أعرب عن بهجته وأمنياته العميقة لطلاب السجن بالتوفيق والنجاح في الدنيا والآخره مثمناً هذه المبادرة لادارة الجامعة بقيادة معالي الاستاذ الدكتور مرعي القحطاني لمد سبل التواصل بين الجهات التعليمية والاصلاحية لنشر العلم والمعرفة، مؤكداً على حرصه ومتابعته لأمور النزلاء من خلال التواصل مع رئيس قسم الكنترول الدكتور خالد نعمان والذي أبدى اهتمام القسم في التواصل مع أعضاء هئية التدريس في الكليات لالتماس حاجة النزلاء للتعلم الجيد و نيل الدرجة العلمية والحث على بذل كافة الجهود والتسهيلات لطلاب السجن .

الجدير بالذكر أن برنامج التعليم الإلكتروني بعمادة التعليم الإلكتروني وتقنية المعلومات بجامعة جازان قد مكن الطلاب في السجون منذ 4 سنوات من مواصلة دراستهم العلمية بعد الشهادة الثانوية عبر المخاطبات المتواصلة بين قسم العلاقات العامة بالعمادة وقسم التأهيل والاصلاح في إدارة سجون منطقة جازان والتي سوف تزف منهم 3 خريجين في تخصص الصحافة والإعلام في الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 1439/1438 هـ بإذن الله تعالى كأول دفعة خريجين جامعيين في سجون منطقة جازان.