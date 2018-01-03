” سعود الطبية ” تنجح في تركيب ركبة إلكترونية تعمل بالبلوتوث

عادل الحربي(صدى):

نجح قسم تقنيات التأهيل بمدينة الملك سعود الطبية، اليوم الأربعاء، في تركيب الركبة الإلكترونية لعدد من المرضى المبتورة أقدامهم، بعد تعرضهم لحوادث مرورية.

وأوضح رئيس قسم تقنيات التأهيل، منصور السويحب بأن ” الركبة الإلكترونية ” ، تملك تقنية عالية تسمح للمرضى بالتحكم في حركتها عن طريق تطبيقات الهواتف الذكية متصلة بتقنية البلوتوث، وذلك لتعديل أوضاعها وتغييرها من الوضع العادي إلى الوضع الرياضي، وأوضاع أخرى يتم اختيارها من قبل مستخدمها.

وأضاف ” السويحب ” ، أن هذه التقنية مبرمجة بشكل كامل وتتفاعل مع حركة المستخدم وتمكنه من المشي بوضعيات مختلفة وتساعد على حركته سواء كانت سريعة أو بطيئة، وتعطي القدرة على ركوب الدراجات الهوائية، وتساعد في الصعود على السلالم والنزول منها.

وأشار رئيس قسم تقنيات التأهيل، إلى أن هذه الأطراف الإلكترونية تعد ذات أمان كامل للمرضى، وتقوم بتسهيل حياتهم وحركتهم اليومية إلى أكبر حد، بشكل يقربهم للوضع الطبيعي.

يشار إلى أن مدينة الملك سعود الطبية تسعى لإطلاق مشاريع تطويرية متعلقة بالتأهيل الطبي، وفق أعلى معايير العناية الصحية.