بالصور.. ضبط ومصادرة أغذية فاسدة بجزر فرسان

تركي السالم(صدى):

ضبطت بلدية محافظة جزر فرسان التابعة لمنطقة جازان، كميات كبيرة من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي؛ بسبب سوء التخزين.

وقالت أمانة جازان في تغريدة لها بموقع ” تويتر ” : ” بلدية محافظة جزر فرسان ممثلة بقسم الخدمات صحة البيئة بإشراف رئيس الخدمات د.احمد عباس ومراقبي القسم حيث تم ضبط ومصادرة كميات من المواد الغذائية غير صالحة للاستهالك بسب سوء التخزين ووضع مواد التنظيف مع مواد غدائية وكذلك سوء النظافة ” .

في سياق آخر، تفقد محافظ جزر فرسان حسن بن حسين الحازمي، سير العمل بالبلدية، برفقة رئيس البلدية محمد بن يحي جحلان، واتطلع على إنجازات البلدية ومعرض صحة البيئة التوعوي.