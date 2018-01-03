بلدي طريف يعقد جلسته الـ29

خالد الضبيبي(صدى):

عقد المجلس البلدي لبلدية محافظة طريف جلسة التاسعة والعشرين برئاسة رئيس المجلس د الأستاذ / عواد بن جديع الرويلي، حيث تمت مناقشة المواضيع المدرجة بجدول أعمال المجلس وهي: الموافقة بالإجماع على التقرير السنوي المعد لأعمال وإنجازات المجلس البلدي لبلدية محافظة طريف للسنة المالية 1438-1439 هـ .

واتفق المجلس على مخاطبة البلدية عن أسباب عدم تشغيل المسلخ الجديد إلى الآن وعن مدى جاهزيته.

كما ناقش المجلس امتداد طريق ابو بكر الصديق والموافقه على مخاطبة الأمانة يتم فيه ذكر كافة تفاصيل المشروع وإيضاح مدى أهميته للمحافظة ويتم تزويد صورة لإمارة منطقة الحدود الشمالية بذلك.

اتفق المجلس على مخاطبة البلدية لتزويد المجلس بنظام الباعة المتجولين المتبع حسب اللوائح المعمول بها وتحديد ثلاث مواقع مقترحه لهم .

الموافقة على قيام البلدية بعمل مسطحات خضراء داخل الأحياء وفق جدولة وخطة زمنية منظمة.

اتفق المجلس على الزام البلدية بتحويل التقاطعات في المحافظة لدوارات في تقاطعات المحافظة التالية:

تقاطع طريق عثمان بن عفان مع طريق الرياض، وتقاطع طريق عمر بن الخطاب مع طريق الرياض، وتقاطع طريق ابو بكر الصديق مع طريق مكة، وتقاطع طريق مكة مع طريق عثمان بن عفان، وتقاطع طريق المدينة مع طريق ابو بكر الصديق.