محكمة تلزم طبيبا بدفع 22 مليون دولار تايواني لوالدته مقابل تربيته

تايبيه(صدى):

أصدرت المحكمة العليا في تايوان، اليوم الأربعاء، حكمًا يقتضي بدفع طبيب أسنان في الحادية والأربعين من العمر 22.33 مليون دولار محلي -626 ألف دولار أمريكي- لوالدته تعويضا على المال الذي أنفقته لتربيته.

وكانت هذه السيدة والتي تدعى ” لو ” ، قد أبرمت عقدا مع ابنيها عند بلوغهما العشرين من العمر ينص على واجب تخصيصهما 60 بالمئة من الأرباح الصافية للعيادة لوالدتهما المسنة.

وتقدمت ” لو ” بشكوى قبل 8 سنوات بعد رفض ولديها الإيفاء بالتزامهما، وفي نهاية المطاف قبل ابنها البكر أن يسدد لها قسما من المبلغ، غير أن الابن الأصغر اعتبر أن هذا العقد مخالف للعرف القاضي بتكبد الوالدين تكاليف تربية أولادهما التي لا تقاس بمبالغ مالية.

وأيدت محاكم أدنى درجة رأيه قبل أن تبت المحكمة العليا الثلاثاء لصالح السيدة ” لو ” ، فيما اعتبرت السلطة القضائية العليا أن الطبيب والذي يدعى ” تشو ” كان بالغا وقت توقيع العقد، وأن مهنته كطبيب أسنان تخوله تسديد هذه النفقات.