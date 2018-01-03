انطلاق الجيل الثاني لـ ” فولكس فاجن طوارق 2019 ” في الربيع القادم

متابعات(صدى):

ظل الجيل الثاني من فولكس فاجن طوارق في الخدمة على مدار 7 سنوات والآن هو في عامه الثامن والسيارة متعددة الاستخدامات الرياضية متوسطة الحجم حققت أفضل مبيعاتها في عام 2011 في السوق الأمريكي وفي عام 2012 في أوروبا وقد وعدت فولكس فاجن في الاعلان عن الجيل الجديد من السيارة أن تصبح أكثر تطوراً وقت ظهورها.

وستظهر السيارة الجديدة في ربيع عام 2018 بعد تقديم موديلات أب وGTI هاتشباك بسعر يبدأ من 16.975 يورو. ولكن البعض لايزال يؤكد أن السيارة ستظهر في معرض جنيف في مارس 2018 والبعض يقترح تقديمها في ابريل 2018 في معرض بكين للسيارات ويتوقع تقديم السيارة في صالات العرض في النصف الثاني من 2018 كموديل 2019.

وقد رصدت السيارة مؤخراً في صور تجسسية بدون تمويه وحملت السيارة ملامح تصميم عديدة من السيارة التجريبية T-Prime GTE Concept مع شبكة تهوية أكبر وأكثر لمعاناً ومصابيح LED مع عدادات رقمية 12.3 بوصة عالية الوضوح. وتعتمد السيارة على قاعدة بناء أودي Q7 وبورشة كايين وبنتلي بنتايجا ولامبورجيني أوروس وستحمل محرك V6 TDI سعة 3 لتر في أوروبا مع ناقل حركة أوتوماتيك ZF من 8 سرعات.