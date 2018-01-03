” أومتيتي ” يتصدر قائمة تعاقدات مانشستر سيتي الجديدة

ماجد محمد(صدى):

كشفت عدد من التقارير الصحفية، عن تصدر المدافع الفرنسي صامويل أومتيتي قائمة التعاقدات الجديدة الذي يسعي نادي مانشستر سيتي الإنجليزي لتوقيعها، وذلك لتلبية رغبة المدير الفني للفريق الأول، الإسباني بيب غوارديولا.

وكان المدير الفني للفريق الأول، الإسباني بيب غوارديولا، يحتاج إلى مدافع لتدعيم الخط الخلفي لفريقه الذي يقدم أداء جيداً هذا الموسم، ويسير بخطى ثابتة نحو جميع الألقاب التي ينافس عليها.

وأكدت المصادر، أن إدارة مانشستر سيتي باتت مستعدة لدفع قيمة الشرط الجزائي المدرج في عقد المدافع الفرنسي صامويل أومتيتي مع برشلونة، البالغ 60 مليون يورو، مقابل الحصول على خدماته.