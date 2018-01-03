بالفيديو.. معلم ينزع ” معطفه ” ويلبسه لطالب أثناء اختبار
نزع المعلم سعيد بن مسفر الحميضان، والذي يعمل وكيلا لثانوية الوادي الأهلية بمحافظة وادي الدواسر، ” معطفه ” ، بعدما لوحظ شعور الطالب بالبرد، أثناء تجوله داخل إحدى قاعات الاختبارات، ما دفعه لخلع المعطف وإلباسه للطالب.
وقال المعلم، ” شاهدت أحد الطلاب يرتجف من البرد ويرتدي ملابس غير كافية للوقاية من البرد، حتى أنه لم يستطع حل الأجوبة، فسارعت على الفور وخلعت ما أرتديه وألبسته إياه ” .
وتابع” ليس هذا بالأمر المستغرب، فأنا معلم، وهذا واجبنا تجاه أبنائنا الطلاب، أن نقوم برعايتهم وتعليمهم، والمعلم أكثر البشر إنسانية ورحمة وشفقة على الأبناء ”
يذكر أن إدارات التعليم في مختلف المناطق أطلقت تنبيهات لأولياء الأمور حول ارتداء الملابس الشتوية، أثناء انخفاض دراجات الحرارة للمستوى المتدني، حفاظ على سلامة الطالب من موجات البرد القارسة.
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