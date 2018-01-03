التعاون: لم نتخذ قرارا بشأن مصطفى فتحي

نواف السالم(صدى):

صرَح مدير المركز الإعلامي بنادي التعاون، خالد البراك، بأنه الإدارة لم تتخذ قراراً بشأن اللاعب مصطفى فتحي، مؤكداً أنه عاد بشكل قوي بعد إصابته الأخيرة.

وأكد ” البراك ” ، أنه سيتم اتخاذ قراراً بشرائه أو عودته إلى نادي الزمالك المصري، بعد نهاية الدور الثاني من الدوري.

يذكر أن نادي التعاون، قد تعاقد مع فتحي على سبيل الإعارة من الزمالك حتى نهاية الموسم الحالي مع أحقية شراء اللاعب نهائياً مقابل 3 ملايين و600 ألف دولار.

وفي سياق آخر، أشاد البراك، بحارس المرمي المصري عصام الحضري، مشيراً إلى أنه في قمة الاحترافية والإخلاص.

وتمنى أن يكون لاعب الأهلي المصري السابق عماد متعب، على أتم استعداد بخوض المواجهات القادمة بعد انضمامه لصفوف التعاون.