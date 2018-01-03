سلامة الطيران المدني: عام 2017 لم يشهد تحطم أي طائرة

نايف السالم(صدى):

قالت شبكة سلامة الطيران المدني، إن عام 2017 لم يشهد تحطم أي طائرة ركاب مدنية في أي مكان في العالم وخاصة في منطقة الشرق الاوسط والخليج والمملكة، حيث شهد هذا العام أكبر عدد من الرحلات الجوية على الإطلاق.

وسجلت شبكة سلامة الطيران المدني وقوع 10 حوادث طيران مميتة لكن هذه الحوادث تخص طائرات الشحن ، أسفرت عن 79 حالة وفاة العام المنصرم، وذلك مقارنة بـ 16 حادثا أسفر عن 303 حالات وفاة في عام 2016.

وأضافت شبكة سلامة الطيران المدني إن عام 2005 شهد مقتل أكثر من 1000 شخص، ممن كانوا على متن طائرات الركاب التجارية حول العالم.