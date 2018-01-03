جدول مباريات المنتخب في كأس آسيا لكرة القدم بالصين

طلال الغامدي(صدى):

نشر حساب المنتخب الوطني، اليوم الأربعاء، على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، قائمة بجدول مباريات المنتخب في كأس آسيا لكرة القدم تحت سن الـ23، بالصين.

ويبدأ المنتخب الوطني الأولمبي، أولى مبارياته، يوم الأربعاء 10 يناير، بمواجهة منتخب الأردن، في تمام الساعة الثانية والنصف عصرًا على أستاد تشانغشو.

ويلتقي المنتخب الوطني، بالمنتخب العراقي، يوم السبت 13 يناير، في تمام الساعة الثانية والنصف عصرًا، وأخيرًا يواجه المنتخب الوطني ، منتخب ماليزيا يوم الثلاثاء 16 يناير في تمام الساعة الثانية والنصف على أستاذ تشانغشو.