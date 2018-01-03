القوات الشرعية اليمنية تقطع خط إمداد الحوثيين بين الحديدة وتعز

فهمي محمد(صدى):

تمكنت قوات الشرعية اليمنية، بدعم من قوات التحالف العربى، في تحقيق انتصارا نوعيا على جبهة الساحل الغربى، وذلك بقطع خط إمداد ميلشيات الحوثى الإيرانية بين الحديدة وتعز.

وقالت مصادر عسكرية اليوم الأربعاء – ” إن القوات الشرعية المدعومة قطعت خط إمداد ميليشيا الحوثى بين الحديدة وتعز جنوب مدينة حيس على جبهة الساحل الغربى ” ، ومن ناحية آخرى، أفادت مصادر عسكرية يمنية بمقتل 8 مسلحين حوثيين وإصابة 4 آخرين فى مواجهات مع القوات الشرعية فى جبهة مقبنة جنوبى اليمن.

وكانت قوات الجيش الوطنى، تمكنت من أسر العشرات من ميليشيا الحوثى خلال عملية تمشيط للمواقع التى كان يسيطر عليها المتمردون فى جبهة الساحل الغربى للبلاد، فيما تصاعدت وتيرة المعارك بين القوات الشرعية المسنودة من التحالف العربى وميليشيا الحوثى على أكثر من جبهة، لاسيما فى مدينة حيس، وذلك بالتزامن مع غارات مكثفة شنتها طائرات التحالف على تجمعات وتعزيزات للمتمردين.