بالصور.. أمير نجران يفتتح مشروع فندق بارك إن راديسون

راشد آل شريه(صدى):

أكد الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، أن ما تشهده المنطقة من مشاريع استثمارية وسياحية يجسد ما تنعم به من أمن واستقرار، وما يهنأ به المواطن الكريم والمقيم من طمأنينة وراحة، بفضل الله تعالى ثم بفضل الرجال الذين نذروا أنفسهم لخدمة الدين ثم الملك والوطن، وبأهالي المنطقة الذين سطروا أعظم الملاحم في الإخلاص والوفاء لولي الأمر وللوطن.

وقال سموه أثناء افتتاحه مشروع فندق بارك إن راديسون نجران بحي الفهد، اليوم : ” على بركة الله نسعد بافتتاح هذا الفندق في منطقة الحضارة والتاريخ، بين مجتمع الكرم والطيب والوفاء، والثبات والصمود ” .

وأعرب أمير منطقة نجران عن سعادته بما تشهده المنطقة من استثمارات مهّد لها رجال الأعمال، قائلاً : ” إن سعادتي تزداد اليوم، وأنا أرى هذه المنطقة الغالية من الوطن، تصبح أرضًا خصبة للاستثمارات، بصدور رحبة شرعها رجال الأعمال المخلصين في المنطقة للمستثمرين من الداخل والخارج ” ، مثمناً ما تقدمه الجهات من تسهيلات لجذب الاستثمار في المنطقة، مرحبًا بالمزيد من المستثمرين بما يدفع بالحركة الاقتصادية والسياحية.

وأوضح مدير عام فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، صالح بن محمـد آل مريح، أن الفندق يضم 120 غرفة وجناحاً، وتم توظيف 30 شاباً وشابة من الكوادر الوطنية المؤهلة للعمل في الحقل السياحي والفندقي.

ووعد رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية، محيميد بن صالح آل شرمة، بتنفيذ ما جاء في خطة الغرفة من حيث كسب ثقة المستثمر، واتساع مجالات وأفق الاستثمار في المنطقة، لتشهد العديد من المشاريع التنافسية خلال العامين الجاريين.