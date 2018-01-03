تقديم ” نيسان فرونتير 2019 ” في الوﻻيات المتحدة بمحرك V6

واشنطن(صدى):

قطاع الشاحنات الصغيرة متوسطة الحجم يعتبر قطاع كبير من الأعمال وينمو على نحو متزايد في الولايات المتحدة، وعلى الرغم من أن نيسان تقدم فرونتير بسعر يصعب مقاومته، فإن حقيقة الأمر هي أن هذه السيارة قديمة جدا , وليست فقط قديمة، ولكن هي الأقدم من نوعها.

وأكدت نيسان في بداية سبتمبر أن ” مصنع تجميع سيارات كانتون سيبني ” سينتج الجيل القادم من نيسان فرونتير في ميسيسيبي، على الرغم من أن شركة صناعة السيارات العالمية رفضت تقديم جدول زمني لذلك. وبالنظر إلى أن الموردين أعلنوا عن استثمارات متعددة في كانتون وحوله، فليس هناك من ينكر أن فرونتير الجديدة سوف تذهب إلى الإنتاج في 2018 كموديل 2019.

وقال نائب الرئيس الأول لتخطيط المنتج في الشركة مايكل بونس ” فرونتير الجديدة في طريقها، والمحرك V6 هو أكثر المحركات التي هناك اتجاه لتقديمها في هذا القطاع ولكن أي نوع من المحركات من ست أسطوانات لنيسان التي وضعتها في الاعتبار؟ من الصعب تخمين ذلك الآن ومع الأخذ في الاعتبار أن تيتان ستقدم بأسعار معقولة بفضل نفس المحرك، فمن المرجح جدا أن بونس يتحدث عن محرك V6 طبيعي بدون تيربو يركز على الموثوقية.

واضاف ” اننا نعرف ان تجارنا يرون الفرص (مع محرك V6)، وخاصة لهذه الشاحنة ” ، وأضاف المسؤول، أن تيتان نص طن ستضيف محرك من ستة أسطوانات للنسخة القياسية قبل أو مباشرة بعد وصول فرونتير الجديدة في النصف الأخير من 2018.

واستنادا إلى نافارا NP300 التي دخلت الإنتاج منذ عام 2014، فموديل 2019 نيسان فرونتير ستشارك معظم جسمها مع نافارا. ومن المتوقع أيضا أن النموذج الأمريكي المواصفات سيستعير ناقل الحركة اليدوي من ست سرعات وسبع سرعات أوتوماتيكي من نافارا، مع تقديم هذه السيارة بمحرك 2.3 لتر توربو ديزل من رينو في أوروبا.

ويعني تغيير منصة الانتاج أيضا أن سعر البداية سيزيد من 18990 دولارا إلى 20 ألف دولار ليجعل السيارة في منافسة سيارة شيفروليه كولورادو.