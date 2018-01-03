بلدية الخفجي تشارك مع حملة ” وطن بلا مخالف ” في التفتيش على المنشآت الصحية

واس(صدى):

تواصل بلدية محافظة الخفجي وبالتعاون مع وزارة الداخلية حملة ” وطن بلا مخالف ” بتفتيش المنشآت الصحية والمخالفة، وجرى الوقوف على مواقع بيع مواد غذائية من قبل اللجنة المشكلة من البلدية لرصد المخالفات الصحية على المنشآت.

وأوضح رئيس بلدية محافظة الخفجي المهندس محمد بن حزام الحميداني أن البلدية شاركت في حملة ” وطن بلا مخالف ” وذلك للقيام بدورها الخاص بالتفتيش على المنشآت الصحية والتي تتعلق بالصحة العامة من المأكولات والمشروبات في محافظة الخفجي والمراكز التابعة لها ” السفانية – ابرق الكبريت ” ، حيث تم تفتيش 38 منشأة صحية حالياً ومصادرة 68 قطعة من الآلات التالفة المستخدمة في المطاعم وتقطيع اللحوم والاسماك، كما تمت مصادرة (17) كيلو من اللحوم والأسماك غير صالحة بسبب سوء التخزين ومصادرة أدوية طبية، حيث تم منع اثنين من عمالة لا يحملون شهادات صحية وإغلاق منشاة وتحرير 17 إشعار لمراجعة البلدية وتطبيق لائحة الغرامات والجزاءات بحق المنشآت المخالفة.

ومن جانب آخر نفذت بلدية جوف بني هاجر ممثلة بإدارة الخدمات بجولات تفتيشية على عدد من المحلات التجارية والمطاعم بجوف بني هاجر ومراكزها وذلك للتأكد من تطبيق الإجراءات النظامية واستيفائها للاشتراطات الصحية.

وأوضح رئيس بلدية جوف بني هاجر حمدان بن صنهات الدلبحي أن إدارة الخدمات في البلدية رصدت عدداً من المخالفات من تدني مستوى النظافة وضبطت مواد منتهية الصلاحية وتخزن بطريقة خاطئة حيث تم مصادرتها، وأتلفت المواد المضبوطة والبالغة بأكثر من 35 كلجم وإغلاق المحلات المخالفة بشكل فوري وتطبيق نظام الغرامات والجزاءات البلدية عليها.