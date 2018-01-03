بالصور.. الظهور الرسمي ” هيونداي جراند ستاريكس 2018 ” المحسنة بـ 12 مقعد

متابعات(صدى):

باعت هيونداي العديد من السيارات المختلفة في العالم ولكن لايزال هناك موديلات لا تتواجد الا في كوريا ودول محدودة فقط مثل جراند ستاريكس, وتعرف هذه السيارة في بعض الأسواق باسم iLoad أو iMax أو i800 كما تعرف باسم H1 وهي سيارة تجارية فان أكثر من كونها سيارة ميني فان وهي تقريباً بنفس طول كيا سيدونا ويمكنها استيعاب 12 شخص لأربعة صفوف من المقاعد.

وكان الجيل الثاني من هذه السيارة قد طرح منذ عقد تقريباً والآن تأتي السيارة في صورة نسخة محسنة شملت واجهة أمامية جديدة ومؤخرة مختلفة في التصميم مع تصميم جديد للمصابيح الأمامية والخلفية. كما قدمت بشبكة تهوية جديدة أكبر مع تحديث للمقصورة الداخلية للسيارة بما في ذلك النظام الترفيهي بشاشة 8 بوصة جديدة وعجلة قيادة مطورة وتطعيمات مطورة.

وتحمل السيارة محرك ديزل بشاحن توربيني سعة 2.5 لتر وتولد قوة تبلغ 138 حصان مع ناقل حركة مانيوال من 6 سرعات أو قوة 172 حصان وناقل حركة أوتوماتيك من 5 سرعات مع شاحن توربيني. ويمكن للمشترين في كوريا الجنوبية الحصول على السيارة بنظام دفع كلي وقفل تفاضلي وأسعار السيارة تبدأ من 21.1 مليون وون كوري بما يعادل 20 ألف دولار .