” قرقاش ” : التجاهل الحل الأمثل لإشاعات التواصل الإجتماعي

أبوظبي(صدى):

قال وزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات الدكتور أنور قرقاش، إنه في عالم إشاعات التواصل الإجتماعي والأخبار الكاذبة، يكمن الحل في التجاهل، فهو القاعدة خاصة إذا كان التزوير فاضحا سواء في الشكل أو الألقاب أو المحتوى.

وأضاف قرقاش عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، ” حين يكون سلاحك الوحيد إعلام الصحافة الصفراء والذباب الإلكتروني، والقلم المأجور فأبشر بالعزلة والتهميش والسقوط “.

وتابع، ” حين تغدو معزولا منبوذا في محيطك، تطلب حماية الغريم والطامع وسند المرتزق و المأجور، فلن تنفعك مكابرة ولن يفك أزمتك سوء تدبيرك “.