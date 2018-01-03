ساما: العملة المعدنية متوفرة من كافة الإصدارات

عادل الحربي(صدى):

أكدت مؤسسة النقد العربي السعودي ” ساما ” ، توافر كافة فئات العملة المعدنية من كافة الإصدارات بما فيها الإصدار السادس المسكوك في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ” حفظه الله “.

وأوضحت في بيان لها، اليوم الأربعاء، أنه يمكن الحصول عليها من خلال جميع فروع المؤسسة المنتشرة في مناطق المملكة، إضافة إلى فروع البنوك التجارية.

وأضافت أنه في حال عدم تسهيل الحصول عليها من قبل البنوك التجارية فيمكن التقدم بشكوى إلى مؤسسة النقد العربي السعودي من خلال إدارة حماية العملاء أو بالاتصال على الرقم المجاني 6666-125-800.

وأشارت المؤسسة، إلى أن الطلب المتزايد مؤخرًا على الفئات الصغيرة من العملة المعدنية خاصة فئتي الخمس هللات والعشر هللات بسبب تطبيق ضريبة القيمة المضافة، أمر متوقع في البداية إلى أن يزداد انتشارها بشكل أكبر مع نشاط استخدامها ودورانها بين الجميع لاسيما بين نقاط البيع الصغيرة والأفراد.

وقالت إنها تواكب الطلب المتزايد على كافة فئات العملة المعدنية لتوفير أي احتياج قد يطرأ عليها.