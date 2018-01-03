بالصور.. اتفاقية تعاون بين المساحة الجيولوجية وجامعة الملك عبد العزيز

سعيد العجل(صدى):

استقبل رئيس هيئة المساحة الجيولوجية، الدكتور زهير نواب، اليوم الأربعاء، الدكتور عبد الرحمن اليوبي مدير جامعة الملك عبد العزيز لبحث التعاون المشترك.

وقال الحساب الرسمي لهيئة المساحة الجيولوجية عبر موقع التواصل الإجتماعي ” تويتر ” ،” استقبل معالي رئيس هيئة المساحة الجيولوجية د. زهير نواب، معالي مدير جامعة الملك عبدالعزيز د. عبدالرحمن اليوبي والوفد المرافق له ” .

وأضاف: ” بهدف بحث أوجه التعاون المشترك وتبادل الخبرات العلمية والفنية بين الهيئة وجامعة الملك عبدالعزيز ” .

وأشار: ” تم توقيع إتفاقية تعاون مشترك بين الهيئة وجامعة الملك عبدالعزيز تهدف إلى تعزيز العمل المشترك بين الجهتين لخدمة مشاريع الدولة.

وأكد معالي رئيس الهيئة د.زهير نواب خلال اللقاء بأن مذكرة التعاون المشترك مع جامعة الملك عبدالعزيز تصب في مصلحة الوطن.