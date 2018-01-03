مؤشرات تدل على أن جسمك يحرق الدهون من دون قياس وزنك

أماني الغامدي(صدى):

كشفت دراسة حديثة عن بعض العلامات، التي تدل أن الجسم يحرق الدهون، من دون اللجوء الى قياس الوزن.

وغالبًا ما لا يملك الفرد الوقت الكافي لقياس الوزن عبر الميزان، لذلك إذا شعرت بهذه المؤشرات، فإن جسمك يحرق الدهون والسعرات الحرارية.

وجاء في لائحة المؤشرات:

– تراجع الشهية: إزاء ثبات معدّل السكر في الدم.

– العطش: إنّ حرق الدهون يترافق مع شعور بالعطش، إثر خسارة الجسم لكميات من المياه.

– الشعور بالطاقة والتركيز: الناتجين عن توازن معدّل السكر في الدم.

– رائحة الفم الكريهة: الناتجة عن تفكّك الدهون في الجسم.