بالفيديو.. الأخضر الأولمبي يواصل استعداده لكأس آسيا تحت زخات المطر

طلال الغامدي(صدى):

أجرى لاعبو المنتخب الوطني الأولمبي، اليوم الأربعاء، تدريباتهم على ملعب ” تشانتو ” ضمن المعسكر الإعدادي المقام بمدينة شانغهاي والذي يستمر حتى السادس من يناير، تحت إشراف المدير الفني الأرجنتيني دانيال تيغيليا، والذي عمد إلى إقامة مناورة على كامل مساحة الملعب، تحت زخات المطر.

ويجري المنتخب الأولمبي تدريباته يوم غد الخميس في حصة مسائية.

يذكر أن المنتخب الأولمبي سيفتتح مشاركته في بطولة كاس آسيا تحت 23 عاما 2018، بملاقاه المنتخب الأردني في العاشر من الشهر الجاري.