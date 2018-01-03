بالفيديو.. هروب شرطة ” الملالي ” من غضب المتظاهرين الإيرانين بـ ” زاهدان “

طهران(صدى):

تتزايد مخاوف نظام الملالي، في إيران، مع استمرار التظاهرات لليوم السابع على التوالي، وعلى الرغم من مزاعم السيطرة على ثورة الشعب إلا أن المواطنين أكدوا على عدم تراجعهم عن الاحتجاج حتى يتم الاستجابة لمطالبهم وإسقاط خامنئي وحسن روحاني.

وفي ظل تخبط الإدارة الإيرانية، تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يُظهر فرار قوات الشرطة الإيرانية؛ خوفًا من المتظاهرين الغاضبين، حيث لاحق المتظاهرين الشرطة، وقاموا بإلقاء الحجارة عليهم في مدينة زاهدان.