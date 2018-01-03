هيئة الإعلام تسمح بتراخيص لراغبي التصوير بالأماكن السياحية

حمود العنزي(صدى):

أعلنت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، عن بدء السماح للجهات المرخص لها، الراغبة بالتصوير في الأماكن العامة والسياحية، وذلك بالرجوع لها لأخذ التصريح.

وحدد الهيئة الوثائق المطلوبة للحصول على التصريح، ومن بينها تعبئة استمارة منفصلة لكل طلب، وقائمة بأسماء فريق العمل مع إرفاق صور للهويات أو الإقامات، وصورة الهوية الوطنية للمسؤول بالجهة ورئيس فريق التصوير، وتحديد الأماكن المراد تصويرها.

ونوهت الهيئة، عند اللجوء للتصوير الجوي، باستخدام طائرات التحكم عن بعض، يستلزم وجود موافقة من الإمارة.