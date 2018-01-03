طالب يقتل مدير مدرسته

أنقرة(صدى):

أقدم طالب تركي على قتل مدير مدرسته باطلاق الرصاص عليه من بندقية صيد، خوفاً من فضحه أمام والديه أثناء اجتماع أولياء الأمور في المدرسة.

وكانت تلقت الشرطة التركية بلاغ بمصرع مدير مدرسة ثانوية داخل مكتبه رمياً بالرصاص، وبانتقال الشرطة وفحص كاميرا المراقبة رصدت دخول الطالب مكتب المدير وخروجه مسرعاً ، وتم القبض عليه .

وقال الطالب في التحقيقات أنّ المدير كان حذّره لأنه يدخن برفقة صديقه خارج المدرسة ولتركه شعره طويلاً دون قصّه، وكان من المقرر أن يعقد في ذلك اليوم اجتماع أولياء الأمور في المدرسة حيث طلب الطالب من المدير ألا يخبر والديه ببعض الأمور، ولكن المدير رفض.

وأثناء التحقيق تم فحص دم الطالب وصديقه، واتضح أنهما يتعاطيان المخدرات وأن صديقه هو من أحضر له بندقية الصيد التي بها قتل مدير المدرسة.