المدارس الأهلية في ميزان المجتمع..!!

إيماناً مني بالدور الكبير الذي يمكن للمؤسسات الأهلية أن تقوم به في تطوير وتنمية المجتمع فكرياً وحضارياً ومعرفيا؛ فقد اعتدت على زيارة بعض المدارس الأهلية، ومع أن السؤال الذي يدور في ذهن الكثيرين إذا كان الغرض الأساسي لإنشاء تلك المدارس هو الجانب التجاري؟ فهل يمكنها فعلا تقديم رسالة تعليمية؟!! فلا يمكنننا إغفال دورها الخطير والكبير.

ولعل الشواهد والظواهر المتعددة التي نسمع عنها كل يوم هي ما دفع بعض الناس إلى طرح هذا السؤال وغيره من الأسئلة فيما يخص التعامل في هذه المدارس فمن المعروف إن عدد من أصحاب هذه المدارس من رجال الأعمال وأصحاب الأموال التي يرغبون في تنميتها، ويعتبرون إنشاء مدرسة نوع من ممارسة نشاط مربح كأي نشاط آخر ويكون الهدف التربوي أخر ما يفكرون به، وفي نفس السياق نجدهم يعتمدون على المعلمين من غير ذوي الخبرة نظراً لتدني الأجور التي يحصلون عليها، وفي كثير من الحالات وجدنا عدد من أصحاب المدارس الأهلية تأخير دفع رواتب بعضهم مما قد يسبب تاهون من بعض المعلمين.

أما بالنسبة للتعامل مع الطلاب في تلك المدارس نجد نوع من التهاون في حصر الغياب وعدم اتخاذ الإجراء المناسب مع تلك الظاهرة التي تؤرق القائمين على العملية التعليمية لدرجة أن سعادة وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى تكلم عنها نظرا لانتشارها الكبير خاصة في المدارس الأهلية مما دفع الوزارة إلى تكوين لجنة خاصة مهمتها متابعة حالات الغياب المتكرر بين طلاب بعض المدارس.

وإذا كانت تلك السلبيات التي ذكرناها ويراها الكثيرون في بعض الجهات، فلا بد أن نشير إلى أنها مشكلات التعليم الخاص في كل العالم، ولكن الدور الكبير والحقيقي الذي تمثله المدارس الأهلية في النهوض بالعملية التعليمية كلها لا يمكن غض الطرف عنه خاصة إذا وجدت لها إدارة حكيمة ولديها خبرة في العمل التعليمي والاستعانة بالخبرات من المعلمين ذوي الكفاءة والمميزين، ولقد كانت زيارتي لمدرسة ثانوية رواد السلام الثانوية في غرب الدمام فرصة لعرض نموذج متميز للعمل التعليمي الأهلي القائم على الرسالة التعليمية الحقيقية وبدون مجاملة لأحد يمكننا أن نعتبر تلك المدرسة صورة مشرفة للعمل الأهلي الناجح المبني على التفاني في خدمة الوطن وتحقيق الأهداف العامة للسياسة التعليمية في المملكة.

فمن الوهلة الأولى يسترعي انتباهك روح الفريق التي تميز طاقم العمل وعلى رأسهم المربي الفاضل الاستاذ خميس كامل جيره وكيل المدرسة، وهذه الروح دفعت الجميع إلى العمل بلا كلل ولا يمكننا أن نغفل مجهود السادة المعلمين وقد تكلمت مع كثير منهم وعبروا عن حبهم للعمل في هذا الجو ولا يمكن لغير النتائج المتميزة التي تحققها المدرسة أن يعبر عن نجاحها كمؤسسة تعليمة كبيرة.

ويمكننا القول: إن نجاح المؤسسات التعليمية الأهلية مرهون بتقديم المصلحة العامة على فكرة المشروع التجاري، وهذا لا يعني ألا يفكر أصحابها في الربح ولكن ينبغي ألا يكون هذا الربح على حساب جودة التعليم والحزم في التعامل مع الظواهر السلبية التي اشرنا إليها، كما ينبغي أن تكون الرقابة المجتمعية فاعلة بحيث تقوم أي خلل يمكن ملاحظته والإبلاغ عن السلبيات المتعمدة بحيث تكون وزارة التعليم على دراية بها كما لا يمكننا إغفال دور لجان المتابعة الخاصة بالوزارة وقطاع التعليم الأهلي فهم المسئولون أمام الله ثم الوطن عن تعديل علاج المشكلات وتقويم الخلل في المنظومة كلها. وأخيرا العامل الأهم وهو ضمير أصحاب تلك المدارس والعاملين بها فلو راقبوا الله في عملهم ستكون مدارسنا الأهلية تُخرج المبدعين والعلماء والأئمة والقادة. فشكراً من القلب .