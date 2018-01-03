تشيتشاريتو: المنتخب المكسيكي يملك القوة للوصل لنهائي مونديال 2018

نواف السالم(صدى):

صرح المكسيكي خافيير هيرنانديز “ تشيتشاريتو ” ، لاعب ويست هام الإنجليزي، ، أنه يطمح للوصل مع منتخبه إلى نهائي مونديال روسيا والفوز بالبطولة.

وقال هيرنانديز: ” لا نتطلع فقط إلى بلوغ ربع النهائي، لا نرغب في وضع حد لطموحاتنا، نرغب في الوصول إلى أعلى قمة نستطيع الوصول إليها، لأننا ندرك أننا نمتلك القوة، نريد أن نقدم أفضل ما لدينا والوصول إلى النهائي والفوز بالمونديال “.

وأضاف: ” سنحظى بوقت كاف للاستعداد خلال الستة أشهر المقبلة، وسنخوض مباريات كثيرة خلال الشهر السابق على كأس العالم، وهي المباريات التي ستكون مصيرية حيث ستساعدنا على الوصول إلى اللياقة الفنية المطلوبة والوصول إلى المستوى الأفضل “.

وتابع: ” لا يمكنك أن تحدد المنتخبات التي ستعبر إلى الدور الثاني، ألمانيا بالطبع هي الأوفر حظا، لكن الفرق الثلاثة الأخرى ستسعى لتحقيق نفس الهدف، ستكون بطولة كبيرة “.

يذكر أن مجموعة المنتخب المكسيكي تضم كلا من ألمانيا، والسويد، وكوريا الجنوبية.