” البيئة ” تسجل 6 إصابات بإنفلونزا الطيور في الرياض والخرج والأحساء

سعيد العجل(صدى):

تواصل وزارة البيئة والمياه والزراعة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة جهودها لإحتواء اندلاع مرض انفلونزا الطيور عالي الضراوة (H5N8)، حيث بلغ عدد الإصابات المؤكدة بالمرض بين الطيور خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية في المملكة (6) إصابات، توزعت بالتساوي في مدينة الرياض، ومحافظتي الخرج والأحساء وجميعها في أحواش تربية تقليدية.

وفي اطار المسوحات الوبائية اليومية التي تقوم بها الوزارة على اسواق الطيور بالمملكة للتقصي والانذار المبكر عن وجود المرض ومكافحته تبين وجود حالات طيور إيجابية للمرض في أحد أسواق الطيور بمحافظة جدة وجاري التقصي عن مصدر تلك الإصابات وتطبيق خطة الطوارئ في ذلك الموقع.

ميدانياً، انهت الفرق البيطرية في الرياض ومحافظتي ضرما والمزاحمية اجراءات التخلص الصحي من عدد 642962 طائر في (3) من مشاريع انتاج الدواجن التي سبق الإعلان عنها وتطهيرها واغلاقها بشكل كامل.

وفي محافظة الخرج ، تستكمل الفرق الميدانية إجراءات التخلص الآمن من الطيور والتطهير والوقاية في أحد مشاريع الدواجن التي سبق الاعلان عنها ، بالإضافة إلى عدد من الأحواش في مناطق الإصابات الجديدة ومحيط المناطق التي تم اكتشاف الإصابة فيها، وتنفيذ واستكمال خطة الطوارئ في تلك المواقع.

وفي محافظة الأحساء ،تابعت الفرق الميدانية في المحافظة إجراءات التخلص الآمن من الطيور المصابة في عدد من احواش التربية التقليدية في مناطق الإصابات الجديدة ومحيط المناطق التي تم اكتشاف الإصابة فيها، وتنفيذ واستكمال خطة الطوارئ في تلك المواقع.

وفي القصيم، واصلت الفرق الميدانية في المنطقة إجراءات التقصي الوبائي والتخلص الصحي والتطهير في المزارع والاستراحات التي تقع في محيط المنطقة التي تم اكتشاف الإصابة فيها والاعلان عنها سابقاً.

وفي جانب التشخيص المخبري بلغ عدد العينات التي وصلت إلى مختبر التشخيص البيطري بالرياض حتى هذا اليوم (2182 عينة) منذ بداية اندلاع المرض ، وجُمعت العينات بناء على بلاغات المواطنين، وإجراءات المسح الوبائي في محيط المناطق المصابة وكذلك غير المصابة لإكتشاف أي بؤر مرضية جديدة بشكل مبكر في مناطق المملكة المختلفة.

وبينت الوزارة انها مستمرة في تلقي البلاغات عن حدوث المرض والإجابة عن الاستفسارات المتعلقة به عبر الهاتف المجاني لغرفة طوارئ الثروة الحيوانية (8002470000)، حيث بلغ عدد البلاغات الواردة إليها خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 14 بلاغاً تمت مباشرتها جميعاً ، في حين بلغ عدد الاستفسارات عن المرض 44 استفسارا، وبذلك يصبح إجمالي البلاغات والاستفسارات 907 بلاغ واستفسار منذ بداية اكتشاف المرض.

وفي جانب التوعية والارشاد البيطري مازالت الوزارة تواصل جهودها التوعوية عن مرض انفلونزا الطيور عالي الضراوة (H5N8) في الأسواق والتجمعات في جميع مناطق المملكة.