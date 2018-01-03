29 ورشة عمل و47 متحدثا في المؤتمر السعودي لطب الأسنان

سعيد العجل(صدى):

تحت رعاية معالي مدير جامعة الملك سعود الأستاذ الدكتور بدران بن عبدالرحمن العمر ينطلق صباح يوم الثلاثاء ٢٢ ربيع الثاني ١٤٣٩ المؤتمر السعودي العالمي لطب الأسنان تحت عنوان (الاتجاهات الحديثة في طب الأسنان)، والذي تنظمه كل من كلية طب الأسنان بجامعة الملك سعود والجمعية السعودية لطب الأسنان بشراكة استراتيجية مع ادارة طب الأسنان بوزارة الصحة وذلك في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض وعلى مدى ثلاثة أيام متواصلة.

ويعد المؤتمر معلماً وحدثاً مهماً ينتظره المختصون في طب الأسنان، وهو مناسبة علمية تعكس تطور هذا التخصص في المملكة، واهتمام كلا من الجامعة والجمعية بتنمية معارف منسوبيها، وترقية المهنة من الأخذ بجديد الطب في المجال.

وقد أوضح الأستاذ الدكتور أحمد القحطاني رئيس المؤتمر وعميد كلية طب الأسنان بجامعة الملك سعود أن المؤتمر يعد أضخم مؤتمر طبي في المملكة ومن أكبر مؤتمرات طب الاسنان في العالم العربي والشرق الأوسط من حيث تعدد النشاطات وعدد المتحدثين والحضور ومساحة المعرض، حيث تسبق انطلاقة المؤتمر بيومين أكثر من ٢٩ ورشة عمل متخصصة في مجال طب الأسنان يقدمها نخبة من المتحدثين المحليين والدوليين في هذا المجال وتهدف إلى رفع وتطوير مستوى الممارسين لهذا المجال، حيث توجه هذه الورش لكل من الاستشاريين والأطباء حديثي التخصص، وكذلك الفنيين والممرضين في مجال طب الأسنان.

كما أكد الدكتور فهد الشهري رئيس اللجان المنظمة للمؤتمر ورئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية لطب الأسنان بأن هذا المؤتمر، والذي يستمر لمدة ثلاثة أيام، يعتبر امتداد لتعزيز دور الجمعية تجاه المجتمع الطبي ويشكل استمرارا لسابقيه، ويصاحبه معرض طبي يشارك فيه ما يقرب من ٥٠ شركة طبية و 10 جهات حكومية تعنى بطب الأسنان وصحة الفم، وأوضح أن من أهم أهداف المعرض عرض كل ما يتعلق بطب الأسنان والتثقيف الصحي وصناعة الأدوية والمعدات الطبية للأسنان، والتعريف بالجهود الطبية السعودية في جميع قطاعاتها الصحية الحكومية والأهلية وإنجازاتها المتكررة.

وذكر الأستاذ الدكتور خليل العيسى رئيس اللجنة العلمية أن المؤتمر يستضيف أكثر من 47 متحدثا من مختلف دول العالم يمثلون 15 دولة مثل أمريكا والمملكة المتحدة وألمانيا، بالإضافة إلى بعض دول العربية وأطباء من المملكة العربية السعودية، وتعقد خلال المؤتمر أكثر من 18 جلسة علمية في مختلف تخصصات طب الأسنان، وهذه التخصصات تشمل كلا من زراعة الأسنان وطب الأسنان التجميلي وتقويم الأسنان وعلاج جذور الأسنان وطب أسنان الأطفال وغيرها من التخصصات التي تلامس حاجة المجتمع. كما سيعرض في هذا المؤتمر ما يقرب من 294 ورقة بحثية في مجال طب الأسنان وسيتم اختيار أفضل 9 أبحاث علمية لتفوز بجوائز التميز البحثي لهذه السنة، وبيّن أن هذه الجوائز ماهي إلا خطوة لتحفيز جميع الممارسين في هذا المجال على البحث العلمي وإيجاد سبل علمية وإبداعية لتطوير تخصص طب الأسنان.

الجدير بالذكر أن هذا المؤتمر يحضى سنويا بحضورا مميزا يصل الى 5000 متخصص من السعودية ومن الدول الشقيقة جمعيهم متخصصين في شتى مجالات علوم طب الأسنان.