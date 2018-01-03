” الطاقة ” توضح حقيقة تصريح ” الفالح ” بشأن أسعارها
نفت وزارة الطاقة اليوم الأربعاء ، ما تم تداوله حول تصريح وزيرها خالد الفالح بعدم تغيير أسعار الطاقة للعام الحالي .
وأشارت الوزارة إلى أن حديث ” الفالح ” كان يدور حول عدم تغيير أسعار الطاقة للقطاع الصناعي بهدف تخفيف العبء على المواطنين وو ما تم تطبيقه فعليًا في الوقت الحالي .
رااايق[ عدد التعليقات: 3286 ] نشر منذ 2 ساعتين
طـــيـــب ****
alfahd42[ عدد التعليقات: 13599 ] نشر منذ 2 ساعتين
اوك
alfahd42[ عدد التعليقات: 13599 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يجعل في كل قرار قررته الحكومه خير ومنفعه للمسلمين
ابوكرم[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 2 ساعتين
طيب هالقرارات استغلها بعض التجار وزودو الاسعار