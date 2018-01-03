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” الطاقة ” توضح حقيقة تصريح ” الفالح ” بشأن أسعارها

” الطاقة ” توضح حقيقة تصريح ” الفالح ” بشأن أسعارها
علي القحطاني(صدى):

نفت وزارة الطاقة اليوم الأربعاء ، ما تم تداوله حول تصريح وزيرها خالد الفالح بعدم تغيير أسعار الطاقة للعام الحالي .

وأشارت الوزارة إلى أن حديث ” الفالح ” كان يدور حول عدم تغيير أسعار الطاقة للقطاع الصناعي بهدف تخفيف العبء على المواطنين وو ما تم تطبيقه فعليًا في الوقت الحالي .

 


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4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 3286 ] نشر منذ 2 ساعتين

طـــيـــب ****

[ عدد التعليقات: 13599 ] نشر منذ 2 ساعتين

اوك

[ عدد التعليقات: 13599 ] نشر منذ 2 ساعتين

الله يجعل في كل قرار قررته الحكومه خير ومنفعه للمسلمين

[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 2 ساعتين

طيب هالقرارات استغلها بعض التجار وزودو الاسعار

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