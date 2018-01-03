” الطاقة ” توضح حقيقة تصريح ” الفالح ” بشأن أسعارها

علي القحطاني(صدى):

نفت وزارة الطاقة اليوم الأربعاء ، ما تم تداوله حول تصريح وزيرها خالد الفالح بعدم تغيير أسعار الطاقة للعام الحالي .

وأشارت الوزارة إلى أن حديث ” الفالح ” كان يدور حول عدم تغيير أسعار الطاقة للقطاع الصناعي بهدف تخفيف العبء على المواطنين وو ما تم تطبيقه فعليًا في الوقت الحالي .