بالصور.. مصادرة كميات من الأسماك التالفة بالجبيل

خالد الضبيبي(صدى):

تمكن قسم الأسواق المركزية ببلدية الجبيل من مصادرة كميات من الأسماك الغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وقال الحساب الرسمي لبلدية الجبيل عبر موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ،” صادر قسم الأسواق المركزية ببلدية الجبيل كميات من الأسماك الغير صالحة للاستهلاك الأدمي كانت معروضة للبيع، حيث تم اتلافها “.

وأضاف: ” يذكر أنه يتم التفتيش باستمرار على المحلات بصورة مفاجأة لتطبيق الشروط الصحية والتأكيد على حفظها بالطريقة الصحيحة “.

وأشار: ” بلدية الجبيل تلزم محلات الاسماك بوضع التسعيرة، وتطبق النظام بعدد من المحلات ممن لم يلتزم بوضعها “.