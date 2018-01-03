بالصور.. مصادرة كميات من الأسماك التالفة بالجبيل
تمكن قسم الأسواق المركزية ببلدية الجبيل من مصادرة كميات من الأسماك الغير صالحة للاستهلاك الآدمي.
وقال الحساب الرسمي لبلدية الجبيل عبر موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ،” صادر قسم الأسواق المركزية ببلدية الجبيل كميات من الأسماك الغير صالحة للاستهلاك الأدمي كانت معروضة للبيع، حيث تم اتلافها “.
وأضاف: ” يذكر أنه يتم التفتيش باستمرار على المحلات بصورة مفاجأة لتطبيق الشروط الصحية والتأكيد على حفظها بالطريقة الصحيحة “.
وأشار: ” بلدية الجبيل تلزم محلات الاسماك بوضع التسعيرة، وتطبق النظام بعدد من المحلات ممن لم يلتزم بوضعها “.
alfahd42[ عدد التعليقات: 13599 ] نشر منذ 2 ساعتين
موفقين
alfahd42[ عدد التعليقات: 13599 ] نشر منذ 2 ساعتين
حسبي الله على ذا العماله يكلونا الفاسد