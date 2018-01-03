” أقبح عروس في العالم ” تذهل الجميع بشكلها الجديد

أماني الغامدي(صدى):

أثارت فتاة لقبها الكثيرون بالعروس القبيحة وسخروا من شكلها وحجمها، متهكمين على صور زفافها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ضجة واسعة بسبب النيولوك الجديد والتغيرات التي احدثتها بجسدها وازياءها.

فعلى الرغم من الصور الكثيرة التي تظهر سعادتها يوم زفافها، إلا أن كثيراً من الناس قالوا إن علاقة هؤلاء الزوجين لا يمكن أن تدوم كثيراً، وأنهما سوف ينفصلان قريباً، وذلك لشكلهما المتعارض والمختلف، حيث تبدو الزوجة ضخمة جداً، بينما زوجها صغير الحجم بجانبها.

ولكنها فاجأت الجميع بشكلها الجديد وجسمها الرشيق والجميل، حيث قامت بإنقاص الكثير من وزنها، وأجرت العديد من التغييرات.

الشابة الجميلة التي أصبحت أماً لطفل، خضعت لعملية جراحية، والتزمت بحميات غذائية صارمة، أصلحت أسنانها، وغيَّرت شعرها، واستمرت بالتمارين الرياضية حتى وصلت إلى شكلها الجميل الذي أصاب الجميع بالدهشة.

