  • الأربعاء 3

    يناير

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. وزارة الإسكان تعلن اكتمال حجز 1800 وحدة سكنية ببوابة التحلية

وزارة الإسكان تعلن اكتمال حجز 1800 وحدة سكنية ببوابة التحلية

وزارة الإسكان تعلن اكتمال حجز 1800 وحدة سكنية ببوابة التحلية
نايف السالم(صدى):

أكدت وزارة الإسكان على اكتمال حجز حوالي 1800 وحدة سكنية بمعرض ” بوابة التحلية ” في جدة ، بعد حوالي 3 أسابيع من بدء مرحلة الحجز ، أي ما يصل إلى 93% من الوحدات السكنية التي تتيحها الوزارة للبيع على الخارطة بالتعاون مع القطاع الخاص .

وتهدف الوزارة من خلال إطلاق المعرض إلى توفير خيارات متعددة أمام المستفيدين لتلبية احتياجاتهم وضخ المزيد من الوحدات السكنية لتحقيق رغباتهم ، خاصةً أنها تتميز بموقعها الحيوي على تقاطع طريق الأمير محمد بن عبدالعزيز مع طريق الحرمين لتبلغ مساحة المشروع الإجمالية حوالي 190 ألف متر مربع .

وياتي هذا المشروع ضمن سلسلة المشاريع السابقة التي أعلنت الوزارة عنها في عدد من مدن المملكة ، حيث تتزامن مع مشاريع البيع على الخارطة في تبوك والدمام والمنطقة الشرقية ، فضلًا عن مشروع عرعر بالحدود الشمالية .


الوسوم:, , , , ,

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *