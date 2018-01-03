وزارة الإسكان تعلن اكتمال حجز 1800 وحدة سكنية ببوابة التحلية

نايف السالم(صدى):

أكدت وزارة الإسكان على اكتمال حجز حوالي 1800 وحدة سكنية بمعرض ” بوابة التحلية ” في جدة ، بعد حوالي 3 أسابيع من بدء مرحلة الحجز ، أي ما يصل إلى 93% من الوحدات السكنية التي تتيحها الوزارة للبيع على الخارطة بالتعاون مع القطاع الخاص .

وتهدف الوزارة من خلال إطلاق المعرض إلى توفير خيارات متعددة أمام المستفيدين لتلبية احتياجاتهم وضخ المزيد من الوحدات السكنية لتحقيق رغباتهم ، خاصةً أنها تتميز بموقعها الحيوي على تقاطع طريق الأمير محمد بن عبدالعزيز مع طريق الحرمين لتبلغ مساحة المشروع الإجمالية حوالي 190 ألف متر مربع .

وياتي هذا المشروع ضمن سلسلة المشاريع السابقة التي أعلنت الوزارة عنها في عدد من مدن المملكة ، حيث تتزامن مع مشاريع البيع على الخارطة في تبوك والدمام والمنطقة الشرقية ، فضلًا عن مشروع عرعر بالحدود الشمالية .