انفجارات واعتقالات لثوار إيران يعكس طغيان ” الملالي “

طهران(صدى):

يوما بعد يوم يزداد نظام الملالي الإرهابي طغيانا وفسادا، بتمويل الإرهاب تارة، وزعزعة أمن واستقرار بلاده تارة أخرى، فبدلا من أن يستقيم، ويترك طريق الإرهاب، يستمر في عدوانه.

أعلن أمجد طه الرئيس الإقليمي للمركز البريطاني لدراسات وأبحاث الشرق الأوسط، وخبير في الشؤون السياسية الاستراتيجية، تسريبات عن الاستخبارات الإيرانية تفيد بخطط عدوانية لنظام الملالي لقمع ثوار إيران.

وأكد ” طه ” عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أن نظام الملالي الإرهابي يخطط للقيام بانفجار قوي يسقط فيه عدد كبير من الثوار، لخلق حالة من الهلع وسط الشعب.

وأشار أن انتهاكات الملالي لم تقف عند ذلك الحد، بل انتشرت لتشمل حملة اعتقالات عشوائية واستخدام مفرط للقوة، بزعم كشف ” خلية التفجير المرتبطة بالمملكة “.