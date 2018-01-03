بالصور.. مذكرة تفاهم بين ” الغذاء والدواء ” و ” إمارة القصيم “

سالم المطيري(صدى):

وقعت الهيئة العامة للغذاء والدواء وإمارة منطقة القصيم، مذكرة تفاهم؛ لوضع قواعد أساسية للتعاون الاستراتيجي بين الطرفين في مجال تحسين بيئة وجودة الرقابة على مصانع الأغذية والمياه المعبأة والمبيدات والأعلاف بالمنطقة.

وتضمنت المذكرة تنظيم حملات توعوية مشتركة فيما يخص الغذاء والدواء في مختلف مدن القصيم، والتعاون مع الجهات ذات الصلة لإقامة المهرجانات والفعاليات، والاستمرار في الزيارات على المصانع والتفتيش وإجراء تحاليل على بعض العينات للتأكد من سلامتها، وتطبيق الإجراءات اللازمة بحق المنشآت المخالفة.