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بالفيديو.. لجين عمران: ” الرقص هوايتي المفضلة “

بالفيديو.. لجين عمران: ” الرقص هوايتي المفضلة “
نورة الشهري(صدى):

كشفت الإعلامية السعودية لُجين عمران عن عشقها للرقص خلال اجابتها على سؤال احد المتابعين لها عن الرقص وحبها له .

وقالت لُجين في مقطع فيديو متداول ” ايه أنا أحب الرقص وأستمتع بيه .. الرقص هو هواياتي المفضلة وأحب اسوي شئ انا احبه مو الناس تحبه” .

 


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