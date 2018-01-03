بالفيديو.. لجين عمران: ” الرقص هوايتي المفضلة “
كشفت الإعلامية السعودية لُجين عمران عن عشقها للرقص خلال اجابتها على سؤال احد المتابعين لها عن الرقص وحبها له .
وقالت لُجين في مقطع فيديو متداول ” ايه أنا أحب الرقص وأستمتع بيه .. الرقص هو هواياتي المفضلة وأحب اسوي شئ انا احبه مو الناس تحبه” .
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