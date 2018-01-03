بالصور.. ضبط عدد من المخالفين لأنظمة العمل بالقنفذة

نايف السالم(صدى):

تمكنت حملة وطن بلا مخالف من ضبط مخالفين خلال جولاتها التفتيشية على مراكز محافظة القنفذة، بهدف القضاء على العمالة المخالفة، وتسعى الحملة لإجراء مداهمات تفتيشية مفاجئة للقبض على المخالفين.

ونجحت في رصد عدد من المخالفين للأنظمة أثناء التفتيش على المحلات التجارية خلال جولاتها على مركز سبت الجارة والمظليف، بقيادة الرائد عبدالله الغامدي ومكتب العمل وبلدية سبت الجارة وفرع التجارة.

