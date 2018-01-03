بالصور.. ضبط عدد من المخالفين لأنظمة العمل بالقنفذة
تمكنت حملة وطن بلا مخالف من ضبط مخالفين خلال جولاتها التفتيشية على مراكز محافظة القنفذة، بهدف القضاء على العمالة المخالفة، وتسعى الحملة لإجراء مداهمات تفتيشية مفاجئة للقبض على المخالفين.
ونجحت في رصد عدد من المخالفين للأنظمة أثناء التفتيش على المحلات التجارية خلال جولاتها على مركز سبت الجارة والمظليف، بقيادة الرائد عبدالله الغامدي ومكتب العمل وبلدية سبت الجارة وفرع التجارة.
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر[ عدد التعليقات: 6003 ] نشر منذ 14 دقيقة
صح النو وينكم من الأول
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر[ عدد التعليقات: 6003 ] نشر منذ 14 دقيقة
صح النوم وينكم من الأول
alfahd42[ عدد التعليقات: 13581 ] نشر منذ 8 دقائق
موفقين
alfahd42[ عدد التعليقات: 13581 ] نشر منذ 8 دقائق
ليه التشائم يا ابو فهد
ان تصل متاخرا خير من ان ماتصل
alfahd42[ عدد التعليقات: 13581 ] نشر منذ 7 دقائق
بما انهم بدأ وا يشددون على المخالفين شي طيب
alfahd42[ عدد التعليقات: 13581 ] نشر منذ 6 دقائق
لو كل ماسوي شي قلنا وينكم من زمان كان ماسوي شي
alfahd42[ عدد التعليقات: 13581 ] نشر منذ 5 دقائق
المفروض كل شي يسوى فيد المواطن والوطن نشيد فيه و الى الامام