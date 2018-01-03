فريق طبي يستأصل طلقة اخترقت قولون طفل بأبها

أبها(صدى):

نجح أطباء ” الصحة ” بمستشفى أبها للولادة والأطفال، في عملية مستعصية، حيث تم إنقاذ طفل من الموت المؤكد، بعد أصابته طلقة من سلاح هوائي اخترقت القولون.

وقال المتحدث الرسمي باسم ” صحة عسير ” عبدالعزيز بن يحيى آل شايع: استقبل قسم الطوارئ في مستشفى أبها للولادة والأطفال طفلاً يبلغ من العمر 11 عاماً مصاباً بطلقة من سلاح هوائي في الجهة اليمنى من أسفل البطن.

وأكد الدكتور هاشم الغامدي استشاري جراحة الأطفال والمناظير: تم تشكيل فريق طبي من الأقسام المختلفة بشكل عاجل؛ وأجري منظار استكشافي تحت التخدير العام وتبين أن الطلقة اخترقت القولون من الجهتين واستقرت بالقرب من المثانة.

وأضاف: تم إصلاح الثقوب الموجودة في القولون وإزالة الطلقة بواسطة المنظار وخرج الطفل إلى قسم التنويم وحالته مستقرة.