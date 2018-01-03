10 سنوات سجن لمواطن بتهمة تكفير حكومة المملكة

حمود العنزي(صدى):

قضت المحكمة الجزائية المتخصصة حكما بسجن مواطن 10 سنوات بتهمة تكفيره حكومة المملكة، وانتهاج المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة.

أصدرت المحكمة قرارا بسجنه عشر سنوات من تاريخ إيقافه، منها ثلاث سنوات استنادا للفقرة (أولا) من الأمر الملكي رقم (أ/44)، وتاريخ 3/4/1435 هـ، وبقية سجنه، لما ثبت بحقه.

كما تم منعه من السفر خارج المملكة مدة تماثل فترة سجنه، وأكدت المحكمة أن المتهم يؤيد تنظيم داعش الإرهابي، وكان يجتمع مع أشخاص من ذوي التوجهات المنحرفة المؤيدين لتنظيم داعش الإرهابي، وتداوله معهم أخبار التنظيم.