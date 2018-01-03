تغطية إعلامية واسعة لبطولة كأس الملك سلمان للشطرنج على نطاق عالمي

ماجد محمد(صدى):

سلطت بطولة كأس الملك سلمان للشطرنج والتي أقيمت خلال الفترة الماضية بالرياض ، الضوء على فعالياتها من قبل العالم ، حيث حظيت بتغطية إعلامية واسعة من مختلف الدول .

ونشر 95 خبرًا صحفيًا عن البطولة محليًا ودوليًا ، حيث تم النشر بـ 5 لغات عربية وإنجليزية وفرنسية وإسبانية وروسية ، بالإضافة إلى تدوين 224 تغريدة عبر ” تويتر ” حول الحدث ، و2 مقطع فيديو .

وشارك في البطولة 247 لاعب ولاعبة من مختلف أنحاء العالم ، بوجود 40 حكم دولي ، وبإشراف الاتحاد الدولي للشطرنج ، وتنظيم الهيئة العامة للرياضة ، فضلًا عن التغطية الإذاعية والتلفزيونية .