تغطية إعلامية واسعة لبطولة كأس الملك سلمان للشطرنج على نطاق عالمي
سلطت بطولة كأس الملك سلمان للشطرنج والتي أقيمت خلال الفترة الماضية بالرياض ، الضوء على فعالياتها من قبل العالم ، حيث حظيت بتغطية إعلامية واسعة من مختلف الدول .
ونشر 95 خبرًا صحفيًا عن البطولة محليًا ودوليًا ، حيث تم النشر بـ 5 لغات عربية وإنجليزية وفرنسية وإسبانية وروسية ، بالإضافة إلى تدوين 224 تغريدة عبر ” تويتر ” حول الحدث ، و2 مقطع فيديو .
وشارك في البطولة 247 لاعب ولاعبة من مختلف أنحاء العالم ، بوجود 40 حكم دولي ، وبإشراف الاتحاد الدولي للشطرنج ، وتنظيم الهيئة العامة للرياضة ، فضلًا عن التغطية الإذاعية والتلفزيونية .
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