أنور مالك: المملكة قلعة التصدي لمشاريع إيران الهدامة

نايف السالم(صدى):

أكد المراقب الدولي لحقوق الإنسان أنور مالك، اليوم الأربعاء، أن المملكة تعتبر قلعة التحدي والتصدي للمشاريع الهدامة والمخربة للوطن العربي والمنطقة بأكملها.

وأوضح ” مالك ” في تغريدة على حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، أن نظام الملالي يصعد هجماته اليائسة على بلاد الحرمين لأنها حصن العرب والمسلمين، مطالبًا السعوديين بالحفاظ على المملكة.

وقال ” مالك ” : ” السعودية قلعة التحدي والتصدي للمشاريع الهدامة وعلى رأسها مشروع ايران المخرب لجميع أوطان العرب، حافظوا عليها أيها السعوديون فالملالي يمرون بظرف عصيب جدًا لذلك صعّد حلفهم هجماته اليائسة وحملاته البائسة على بلاد الحرمين التي سيظل أمنها من أمن كل المسلمين في شتى بقاع وأصقاع الأرض “.