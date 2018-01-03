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الاتفاق يتعاقد مع نجم الأهلي المصري أحمد الشيخ

الاتفاق يتعاقد مع نجم الأهلي المصري أحمد الشيخ
نواف السالم(صدى):

أعلن نادي الاتفاق، اليوم الأربعاء، عن تعاقده مع لاعب الأهلي المصري أحمد الشيخ.

وقال ” الاتفاق ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” إدارة نادي الاتفاق تتعاقد مع اللاعب أحمد الشيخ لاعب منتخب مصر والأهلي المصري بنظام الإعارة لتمثيل الفريق الأول لكرة القدم حتى نهاية الموسم ” .

ويلعب ” الشيخ ” صاحب الـ 25 عامًا، في مركز الوسط، و لقب بهدّاف الدوري المصري الممتاز موسم 2016–17 بعد أن أحرز 17 هدف مع فريق مصر للمقاصة قبل الانتقال إلى الأهلي.


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[ عدد التعليقات: 13581 ] نشر منذ 14 دقيقة

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