” الحصيني ” : أمطار متوقعة على أجزاء من المملكة

نايف السالم(صدى):

حذر عبدالعزيز الحصيني باحث الطقس والمناخ ، من المنخض الثاني للعام الحالي ، حيث تتساقط أمطار على أجزاء من الشمالية والغربية والجنوبية بالمملكة ، خلال الفترة المقبلة .

وعلق ” الحصيني ” عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة ” تويتر ” ، قائلًا ” اللهم أغثنا .. المنخفض 2في يناير لهذا العام وأمطار متوقعة بإذن الله على أجزاء من الشمالية والغربية والجنوبية .. تنبيه من غبار يومي الخميس والجمعة على الشمالية والوسطى والغربية توخوا الحذر بين طرقها ، للون الأحمر رياح قوية والبرتقالي رياح متوسطة السرعة ” .