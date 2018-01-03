آل الشيخ يستنكر عزوف جماهير الأهلي عن النادي
استنكر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، تركي آل الشيخ، عزوف جماهير نادي الأهلي عن فريقهم.
وقال آل الشيخ عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي: ” جمهور الأهلي.. النادي تم دعمه بمبالغ كبيرة، وتم التوصل لتسوية لحمايته من عقوبات كان سيتعرض لها وتؤثر على مسيرته بودّي أعرف بعد هذا لماذا العزوف عن ناديكم، ماهي الأسباب ؟ ” .
سعيدان[ عدد التعليقات: 6 ] نشر منذ 51 دقيقة
الرحال ماقصر مع النادي الباقي على الجمهور
حسين ياخي حسين[ عدد التعليقات: 357 ] نشر منذ 48 دقيقة
نادينا بقلوبنا وباذن الله بندعمه