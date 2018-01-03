آل الشيخ يستنكر عزوف جماهير الأهلي عن النادي

ماجد محمد(صدى):

استنكر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، تركي آل الشيخ، عزوف جماهير نادي الأهلي عن فريقهم.

وقال آل الشيخ عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي: ” جمهور الأهلي.. النادي تم دعمه بمبالغ كبيرة، وتم التوصل لتسوية لحمايته من عقوبات كان سيتعرض لها وتؤثر على مسيرته بودّي أعرف بعد هذا لماذا العزوف عن ناديكم، ماهي الأسباب ؟ ” .