بالفيديو.. اعتداء مشاغبون على شرطية يثير غضب الفرنسيين

باريس(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو تسبب في إثارة حالة من الغضب الفرنسي، بسبب ظهور شرطية تتعرض للضرب المبرح ليلة رأس العام على يد مجموعة من مثيري الشغب.

وفي التفاصيل ، كانت الشرطية تقود السيارة برفقة شرطي آخر ، للتحقق من تقارير بشأن وقوع مشاجرات وأعمال شغب أمام منزل في شامينيي سور مارن بباريس ، قبل اندلاع أعمال الشغب بسبب منع دخول أشخاص لحفل أقيم بمنزل احتفالًا ببداية العام .

ودمر المشاغبون سيارة الشرطة وركلوا الشرطية بشراسة لتبقى على الأرض محاولة حماية نسها بيديها ، كما تعرض الشرطي الآخر للضرب المبرح وهو ما دفعه لإخراج المسدس لكن لم يتمكن من إطلاق النار .