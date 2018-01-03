4 طرق هامة للقضاء على الخمول في العلاقة الزوجية

متابعات(صدى):

الملل والخمول في العلاقة الزوجية الحميمية وعدم الرغبة في ممارستها، امور شائعة يمرّ بها كل الازواج بفعل الروتين اليومي ومشاكل الحياة اليومية والتعب والتوتر بسبب العمل، فما السبيل للقضاء على هذا الخمول الجنسي وإعادة اشعال الرغبة.

1- الكلام الرومانسي.

2- الرياضات المشتركة.

3- مشاهدة الافلام الرومانسية.

4- تناول بعض الأطعمة مثل ثمار البحر وتحديدا المحار الذي يحتوي على منشطات طبيعية.