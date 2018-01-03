تدشين مصلى لذوي القدرات الخاصة بالمسجد الحرام

نايف السالم(صدى):

دشن معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، مصلى لذوي القدرات الخاصة بالمسجد الحرام.

ويأتي ذلك بهدف تسهيل كافة العقبات التي تواجه ضيوف الرحمن، واهتماما بذوي القدرات الخاصة.

وقال مدير وحدة ذوي القدرات الخاصة، الأستاذ فيصل الجودي، أن المصلى مجهز بكل ما ييسر عليهم أدائهم لمناسكهم بكل يسر وسهولة، موضحا أن المصلى يقع في توسعة الملك فهد.

وأشار الجودي أن معالي الرئيس العام أطلع على المسار الخاص بهذا المصلى، والذي يبدأ من باب (68) حتى الوصول للمصلى بتوسعة الملك فهد.