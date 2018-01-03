بالفيديو.. 46 قتيلا في مظاهرات إيران.. والحرس الثوري يخطف الجثث للتشويش

طهران(صدى):

كشف الدكتور أمجد طه، الرئيس الأقليمي للمركز البريطاني لدراسات وأبحاث الشرق الأوسط، اليوم الأربعاء، عن ازدياد أعداد القتلي في صفوف الشعب الإيراني، مشيرًا إلى أن الحرس الوطني يخفي حقيقة الأمر بسرقة الجثث.

ونشر ” طه ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” فيديو يُظهر ضحايا نظام الملالي ملقون على الأرض، معلقًا: ” وصل عدد القتلى لـ46 و800 جريح، والحرس الثوري يخطف الجثث من المستشفيات ” .