عبد ربه منصور: الجيش والمقاومة حطموا أوهام الحوثي وإيران بالسيطرة على اليمن

فهمي محمد(صدى):

أكد الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، اليوم الأربعاء، أن قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية حطموا آمال ميلشيا الحوثي الإرهابية الممولة من إيران، في السيطرة على الأراضي اليمنية بقوة السلاح.

وقال ” هادي ” في تغريدة على حسابه الرسمي على ” تويتر “، ” لقد كان أبطال قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية صمام أمان وصخرة تحطمت عليها أوهام المليشيا الحوثية المدعومة من إيران الحالمة بالسيطرة على الوطن بقوة السلاح والعودة بالوطن إلى ماقبل ثورة الـ 26 من سبتمبر التي قضت على الحكم الإمامي البغيض ومخلفاته المتمثلة في الجهل والفقر والمرض “.

وأوضح أن الانتصارات التي يحققها الجيش في المواقع والجبهات بمختلف المحافظات؛ تأتي تنفيذًا للخطة المرسومة سلفًا لتحرير كافة المحافظات من الميلشيا وتخليص البلاد من الممارسات والانتهاكات التي ترتكبها ضد الأرض والإنسان بطريقة مجردة من قيمنا الأخلاقية والإنسانية.